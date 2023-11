Magda Gessler to bez wątpienia jedna z najsłynniejszych ekspertek kulinarnych w Polsce. Teraz gwiazda postanowiła podbić również zagraniczny rynek! O tym, że w grudniu ubiegłego roku otworzyła restaurację w Londynie dowiedzieliśmy się ze specjalnego programu wyemitowanego przez stację Food Network. Magda Gessler pokazała widzom, jak wyglądały przygotowania do otwarcia restauracji White Goose Bistro. W sieci pojawiły się zaś ceny potraw! Jakie menu znajdziecie w nowej restauracji gwiazdy TVN?

Menu restauracji Magdy Gessler w Londynie

Okazuje się, że w restauracji White Goose Bistro Magda Gessler postawiła na tradycyjną polską kuchnię. W menu znalazły się m.in. żur staropolski z kiełbasą, pasztet królewski z dziczyzny i tatar wołowy. W sieci pojawiła się karta dań wraz z cenami (podanymi w funtach). I tak za żur trzeba będzie zapłacić 5,90£ (ok. 30 złotych), porcja pasztetu kosztuje 7,50£ (ok. 37 złotych), a tatar wołowy 10£ (ok. 50 złotych)

Czy londyńczycy pokochają polską kuchnię, a restauracja Magdy Gessler stanie się hitem na kulinarnej mapie Wielkiej Brytanii? Tego jesteśmy pewni! Wybierzecie się do White Goose Bistro w Londynie?

Zobaczcie całą kartę i cennik z restauracji Magdy Gessler!

Magda Gessler otworzyła restaurację w Londynie.

Gwiazda TVN podbija zagraniczny rynek.