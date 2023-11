W wiosennej ramówce stacji TVN pojawi się kilka nowości. Wśród nich show "Starsza Pani musi fiknąć", w którym gwiazdy zabierają swoje mamy w odległe zakątki świata, by zafundować im szereg ekstremalnych atrakcji. Wśród uczestników widzowie zobaczą też Magdę Gessler i jej syna Tadeusza Müllera. Wszystko wskazuje na to, że Tadeusz też ma szansę na karierę telewizyjną, bo dostał właśnie swój pierwszy kulinarny program w stacji!

Zobacz także: Magda Gessler śpiewa w nowym spocie reklamowym TVN. Hit?

Jak dowiedział się "Flesz", Magda i Tadeusz swoją przygodę przeżyli w Gwatemali! Czym Tadeusz Müller zaskoczył mamę, Magdę Gessler?

Mama jak mało kto zna świat, wielu rzeczy próbowała, więc trudno było z niej wycisnąć szalone emocje! Pomysłów było sporo: wypad offroadowy, wyprawa do dżungli, nurkowanie w jaskini czy trening funkcjonalny, który sam ćwiczę. Ale najważniejsze to spędzić razem czas, bo to pierwsze nasze tak długie wakacje – powiedział Tadeusz Müller.