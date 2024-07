Magda Gessler ponownie bojkotuje restaurację Łebska Chata w Łebie! Gwiazda TVN zamieściła apel do swoich fanów, aby omijali szerokim łukiem wspomnianą restaurację. Konflikt restauratorki z "Łebską Chatą" trwa już od dwóch lat. O co chodzi?!

Magda Gessler bojkotuje Łebską Chatę

Właściciele "Łebskiej Chaty" zgłosili się do programu "Kuchenne rewolucje" w 2014 roku. Dzięki Magdzie Gessler knajpa nabrała drugiego życiu, a gwiazda postanowiła przyznać jej "poziomkę", czyli umieścić to miejsce w swoim przewodniku po najlepszych knajpach w Polsce. Po jakimś czasie doszły do niej słuchy, że jedzenie w restauracji jest okropne, a klienci strasznie na nie narzekają. Knajpa, w Googlach, ma średnią opinię... 1,5 na 5. Magda Gessler napisała wówczas:

Walczyłam o "Łebską Chatę" nie tylko podczas "Kuchennych Rewolucji" ale i po nich. Bezinteresownie. Polubiłam tego wariata Mirka, spodobał mi się jego zapał, uwierzyłam w to, że chce uczciwie karmi swoich gości. Smakowały mi dania w jego kuchni, śmiałam się do łez z jego żartów, zafascynowała mnie atmosfera jego "chaty"..... Tak było kiedyś. Pomna tych naprawdę dobrych wrażeń, emocji i smaków umieściłam "Łebską Chatę" w moim przewodniku. Wasze reakcje tu, na Facebooku ale również relacje moich dobrych znajomych i przyjaciół, którzy ostatnio odwiedzili tę restaurację uświadomiły mi, że popełniłam błąd ufając w to, że standard, który ustanowiłam nadal tam obowiązuje....Z dużym smutkiem cofam swoją rekomendację dla "Łebskiej Chaty" i choć cały czas trzymam za Mirka kciuki, to dziś nie mogę jego restauracji polecić nikomu.... dzieje się w niej za dużo złego. Mirku, zadbaj o swoje miejsce, szanuj swoich gości, nie zapominaj o naszych rozmowach.... - pisała Magda Gessler.

Niestety, knajpa najwidoczniej nie wyciągnęła żadnych wniosków. Magda Gessler znów umieściła podobny wpis na Facebooku:

Kochani pamiętajcie ‼️NIE POLECAM jedzenia w Łebskiej Chacie w Łebie ‼️‼️Omijajcie to miejsce ‼️ Jest tam powieszony mój wizerunek, który ma być przynętą dla wczasowiczów ‼️ Jest tam brud i okropne jedzenie ‼️‼️‼️ Udostępniajcie ‼️‼️‼️

Czy właściciele restauracji odpowiedzą?

Magda Gessler znów bojkotuje Łebską Chatę.