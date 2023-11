Reklama

Magda Gessler to jedna z bardziej charakterystycznych postaci w polskim show-biznesie. Restauratorka słynie z wielkiego temperamentu oraz poczucia humoru. Gwiazda od lat nazywana jest "królową portali społecznościowych". Dużo umieszcza zdjęć w sieci i w przeciwieństwie do wielu gwiazd, nie przejmuje się tym, czy wygląda na nich perfekcyjnie, ani jak ją ocenią jej fani. Restauratorka swoją autentyczność udowadnia na każdym kroku, np. podczas wiosennej ramówki stacji TVN! Tym razem Magda próbowała odfrunąć niczym motyl. Nie krępowała jej obecność paparazzi, ani syna Tadeusza Müllera. Zobaczcie, jak Magda pozowała do zdjęć. Na takie zachowanie mało która gwiazda mogłaby sobie pozwolić.

Magda Gessler na wiosennej ramówce TVN