Od lat wiele osób zastanawia się, jakie więzy rodzinne łączą Magdę Gessler i Mateusza Gesslera. Czy jest to matka i syn? Mateusz Gessler po raz kolejny rozwiewa wszelkie wątpliwości! Gwiazdor TVN w rozmowie z Party.pl zapewnił, że Magda Gessler jest jedynie jego ciocią. Co jeszcze, oprócz wspólnego nazwiska, łączy tę dwójkę? Czy Magda Gessler daje wskazówki swojemu młodszemu koledze z branży? Czy zdarzyło się, że rzucała talerzami w jego knajpie? Zobaczcie, co zdradził nam Mateusz Gessler!

Reklama

Lubicie ten duet?

Mateusz Gessler wziął ostatnio udział w sesji zdjęciowej do Kalendarza Obecność 2020, który powstał z inicjatywy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich

East News

Reklama

Zobacz także: Magda Gessler z okazji 4. urodzin Party.pl odpowiada na trudne pytania! Zobacz, co nam zdradziła!