Magda Gessler znów została królową internetu! Wszystko za sprawą jej prezentu, który dostała na święta Bożego Narodzenia. Gessler pokazała wideo, na którym widać jak "jeździ" na swoim prezencie. Wszyscy byli pewni, że jest to mały samochodzik. Ale już wyprowadzamy was z błędu - to wcale nie samochodzik, a... walizka, którą można jeździć! ;)

Reklama

Taka walizka, jak znalazł Wizaż.pl, kosztuje około 5000 złotych! Niezła frajda, ale za naprawdę duże pieniądze! Jeśli macie taką gotówkę do wydania, to jesteśmy pewni, że każdy ucieszy się z tego prezentu! Nie tylko dzieci, co najlepiej widać po samej Magdzie Gessler! ;)

Zobaczcie to hitowe wideo z Magdą Gessler:

Reklama

Udany prezent? Magdzie Gessler bardzo się spodobał!