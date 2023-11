Magda Gessler i Natalia Siwiec prywatnie bardzo się lubią i nawet spotykają kiedy mają wolny czas. Siwiec zdradziła nam, że z królową TVN poznała się na jednym z eventów, i od tej pory stara się utrzymywać z nią kontakt. Mimo że tego nie widać, Siwiec uwielbia jeść. Zdarzyło się nawet raz, że sama Gessler przygotowała dla niej coś wyjątkowego? Co to było i jak smakowało? Posłuchajcie, co nam powiedziała!

Siwiec i Gessler się przyjaźnią.

Magda Gessler wyśmienicie gotuje!