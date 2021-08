Magdalena Gessler od kilku tygodni kręci zdjęcia do "Kuchennych rewolucji" dla TVN i Playera. Pierwszy odcinek nowej serii zobaczymy ju z 2 września. Gwiazda zdradziła przy okazji, jakimi stylami i gwiazdami się inspiruje. Okazuje się, że słynna restauratorka uwielbia luksusowy włoski dom mody Dolce & Gabbana założony przez Domenico Dolce i Stefani Gabbana w 1985 roku w Legano. Co więcej, królowa polskiej kuchni ma też słabość do ekskluzywnych, oryginalnych butów. Tym razem wybrała fantazyjne botki. Swoim fanom wyjawiła, która gwiazda jest jej inspiracją. Okazuje się, że to Jennifer Lopez!

Magda Gessler chce być jak Jennifer Lopez?

Kręcone włosy, kolorowe kreacje, ogrom dodatków, fantazyjne buty - właśnie tak wygląda styl jednej z najsłynniejszych polskich restauratorek - Magdy Gessler. Gwiazda TVN uwielbia bawić się kolorami, fakturami i wzorami, przez co jej looki często są uznawane za kontrowersyjne. Popatrzcie tylko na jej najnowszą stylizację do "Kuchennych rewolucji". Jest naprawdę odważnie!

Pod zdjęciem natychmiast posypały się pozytywne komentarze, a fani restauratorki podkreślają, jak kochają jej styl.

- Uwielbiam tą dzisiejszą stylowkę 😍 - Buty petarda! - Super stylówa🔥🔥 - czytamy w komentarzach.

Teraz prowadząca "MasterChef" zdradziła, skąd czerpie inspirację. Okazuje się, że gwiazda TVN jako ikonę mody postanowiła obrać.. Jennifer Lopez!

- Mój ideał: Jennifer Lopez - napisała na InstaStories Magda Gessler.

Trzeba przyznać, że najnowsza stylizacja Magdy Gessler rzeczywiście jest wyraźnie zainspirowana głośnią kampania Dolce & Gabanna z udziałem J. Lo.

Jaki styl ma Magdalena Gessler?

Gwiazda od lat jest wierna jednaj fryzurze: burzy blond loków. Nie ukrywa, że bardzo dużo czasu poświęca kręceniu włosów, czym zajmuje się od lat jedna fryzjerka. Magdalena Gessler jeździ z nią nawet na wakacje, by zawsze wyglądać nienagannie. Natomiast szafa gwiazdy pełna jest wzorzystych, bardzo kolorowych tunik i niesłychanie drogich oryginalnych butów.

Co ciekawe, Magdalena Gessler od lat nie kupuje swoich kreacji, ale szyje je u zaprzyjaźnionej krawcowej. Gwiazda kocha wzorzyste tkaniny i często inspiruje się włoskim domem mody. Wszystko jednak szyje na swoją miarę. Dzięki temu może eksponować swoje niezaprzeczalne atuty, czyli zgrabne nogi, a ukrywać niedoskonałości sylwetki.

Magda kocha też dodatki: fantazyjnie zawiązane przepaski we włosach, luksusowe okulary i w końcu biżuterię, ale nie tę delikatną, tylko taką w stylu boho, często z kolorowymi chwostami. Nie ogranicza się też co do jej ilości. Kocha być jak kolorowy ptak.

