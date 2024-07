Magda Gessler w rozmowie z Party.pl opowiedziała o sukcesie własnej marki Besos. Słynna restauratorka i jurorka programu "MasterChef" kilka miesięcy temu rozpoczęła produkcję ekologicznych parówek i wędlin i podbiła polski rynek spożywczy. Teraz okazuje się również, że fani Magdy Gessler już wkrótce będą mogli kupić nie tylko wędliny marki Besos, ale i... obudowy do telefonów komórkowych. Jedną z nich gwiazda TVN pochwaliła się przed naszą kamerą. Przy okazji Magda Gessler zdradziła, że marka Besos będzie musiała przejść małe zmiany jakie?

Chciałam, żeby to były produkty dla wszystkich, natomiast okazało się, że one są na tyle ekologiczne, na tyle dobre, mają nie tak długi czas ważności, że musimy uderzyć niestety w wyższą półkę. Będą to oddzielne stanowiska tylko z tymi produktami, ponieważ są one zauważane przez osoby, które bardzo dbają o zdrowie, chcą jeść zdrowo i dobrze.