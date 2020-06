Magda Gessler apeluje w sprawie koronawirusa! "Musimy się tego trzymać!"

Magda Gessler postanowiła zaapelować do swoich fanów, ale także do wszystkich Polaków w sprawie koronawirusa. Gwiazda obawia się, że niektórzy obywatele po poluzowaniu obostrzeń przestali przestrzegać ważnych zaleceń. Groźny wirus w dalszym ciągu zbiera swoje żniwo, dlatego wciąż powinien kierować nami zdrowy rozsądek. O tym także w swoim wpisie mówi Magda Gessler. Zobaczcie!

Magda Gessler apeluje do Polaków w sprawie przestrzegania zaleceń dotyczących koronawirusa!

Koronawirus od kilku miesięcy nie daje o sobie zapomnieć. Chociaż świat stara się powoli wracać do normalności, to jednak w dalszym ciągu każdy z nas powinien przestrzegać pewnych zaleceń. Poluzowanie obostrzeń sprawiło, że niektórzy Polacy zapomnieli o podstawowych zasadach, do których trzeba się stosować podczas pandemii. Magda Gessler zaobserwowała pewne niepokojące sytuacje podczas swojego pobytu nad morzem i postanowiła zaapelować.

Apel wtorkowy!!!!!!!!!!!!! Obserwuję jak zmieniła się Polska w ostatnich tygodniach.. jak świat stanął na głowie.. gdzie jesteśmy teraz? A gdzie moglibyśmy być? Dostaliśmy mocny krok w tył i teraz powoli stawiamy pierwsze kroki… Widzę jednak że nawet obawa która w nas żyła, przed zamknięciem nie jest w stanie nas postawić na baczność i zmotywować do przestrzegania norm.. Niech wszystko się budzi, działa.. ale poczucie obowiązku to nie kwestia mody, tylko stylu życia… (pis. oryg.) - napisała na Facebooku Magda Gessler.

W dalszej części wpisu znana restauratorka mówi o tym, aby wciąż przestrzegać zalecanego dystansu, nosić maseczki czy wietrzyć wnętrza. Magda Gessler opisała również, co zauważyła podczas ostatniego pobytu nad morzem.

Dystans, maseczki, wietrzenie wnętrz… Musimy się tego trzymać! Bo nigdy nie wyjedziemy z Polski, ani nikt do nas nie przyjedzie.. [...] Ostatnio byłam nad morzem… szał, tłum, kolejki, nie zachowywanie dystansu.. Obserwowałam to z pokoju hotelowego z niedowierzaniem…Czy to rozsądne? Dystans i przestrzeganie higieny jest teraz gwarancją życia. Zróbmy co w naszej mocy aby niedługo granice mogły się otworzyć i abyśmy wyfrunęli z naszych klatek w świat!!! I przyjęli innych w naszej pięknej Polsce!! ;)))) To nie panika. To zdrowy rozsądek. Zdrowia - czytamy we wpisie Magdy Gessler.

Fani Magdy Gessler bardzo popierają jej apel.

- Zgadzam się z panią w stu procentach ! Mam identyczne podejście i spostrzeżenia 👍

Aby tylko tego typu apele dotarły do wszystkich mocno nierozważnych głów 🍀 - W 100 % się zgadzam, to my sami jesteśmy odpowiedzialni za to jak jest i jak będzie - Mądre słowa musimy pamiętać, że ciągle jesteśmy zagrożeni, epidemia jest więc trzeba się pilnować, od tego zależy przecież nasze życie - piszą fani gwiazdy.

Musimy pamiętać, że pandemia koronawirusa nadal trwa, dlatego tak ważne jest, aby stosować się do wszystkich zaleceń. Zobaczcie cały wpis Magdy Gessler, która postanowiła zaapelować do Polaków w tej jakże ważnej sprawie.

