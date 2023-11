Magda Bereda zdradziła swoim fanom, co zrobi jeżeli wygra "Taniec z Gwiazdami"! Młoda piosenkarka jest jedną z uczestniczek najnowszej edycji tanecznego show Polsatu. Niestety, według jurorów Magda Bereda najsłabiej radzi sobie na parkiecie i już od pierwszego odcinka dostaje bardzo niskie oceny za swoje występy.

Postępu nie widzę, nie widzę poprawy. Mam całą listę wypisanych błędów- mówiła w ostatnim odcinku Iwona Pavlović.

Chociaż Magda Bereda otrzymuje od jurorów najniższe noty, to wciąż przechodzi do kolejnych etapów programu. Wszystko dzięki fanom, którzy mocno jej kibicują i wysyłają na nią sms-y. Biorąc pod uwagę ogromną popularność młodej gwiazdy, niewykluczone, że zobaczymy ją w wielkim finale. Ostatnio jeden z internautów zapytał nawet Magdę i jej tanecznego partnera, co zrobią, jeżeli dojdą do finału i wygrają z parą, która będzie lepiej od nich tańczyć!

Magda Bereda odpowiada na pytanie fana

Magda Bereda i Kamil Kuroczko opublikowali na youtube.com film, w którym odpowiadają na pytania swoich fanów. Internauci chcieli dowiedzieć się m.in. ile czasu zajmują im przygotowania do odcinków na żywo, czy kłócą się podczas treningów itp. Jeden z fanów zapytał również, co Magda i Kamil zrobią, jeżeli wygrają "Taniec z Gwiazdami"! Jak odpowiedzieli?

Jaka byłaby wasza reakcja gdybyście doszli do finału i dostali 12 pkt jednocześnie wygrywając z inną parą otrzymującą 30 pkt. Co byście zrobili?- zapytał internauta.

Jaka była reakcja Magdy Beredy i jej tanecznego partnera? Co zrobią, jak to właśnie oni otrzymają główną nagrodę, czyli Kryształową Kulę i 100 tysięcy dla gwiazdy i 50 tysięcy dla tancerza?

No ja myślę, że ta Kula (Kryształowa Kula przyp. red.) by się należała właśnie tej innej parze, więc moglibyśmy ją oddać- stwierdziła Magda Bereda. Moglibyśmy ją oddać np. na cel charytatywny- dodał Kamil Kuroczko.

Myślicie, że Magda Bereda dojdzie aż do wielkiego finału "Tańca z Gwiazdami"? Chcielibyście, żeby piosenkarka wygrała taneczne show Polsatu?

