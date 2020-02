Maffashion x Galaxy Z Flip – Samsung nawiązuje współpracę z Julią Kuczyńską!

Maffashion i Samsung – to najnowsze collabo, które udowodni, że innowacje są w modzie. Julia Kuczyńska została ambasadorką Galaxy Z Flip, nowego składanego smartfonu marki Samsung, który łączy wspaniały design z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Pierwszym efektem współpracy jest nakręcony w San Francisco klip wideo promujący ten smartfon.

Maffashion to jedna z najbardziej znanych polskich blogerek i influencerek modowych. Jej poczynania i stylizacje śledzą miliony fanów w mediach społecznościowych, a światowe media, takie jak Vogue, umieszczają w rankingach najlepiej ubranych. Popularność zyskała dzięki wyjątkowemu wyczuciu stylu, pomysłowości i konsekwencji – Julia zawsze wybierała nieoczywiste, nieszablonowe rozwiązania modowe. Od ponad dekady inspiruje i wyznacza trendy. Maffashion została polską ambasadorką Galaxy Z Flip, nowego składanego smartfonu marki Samsung, który łączy wspaniały design z zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Pierwszym elementem współpracy był udział Maffashion w globalnej prezentacji Galaxy Z Flip oraz klip wideo stworzony w San Francisco. Julia dołączyła tym samym do Sokoła, który kontynuuje współpracę z firmą Samsung.

Galaxy Z Flip i Maffashion? To się musiało tak połączyć. Niecodzienne spojrzenie Julii na modę idealnie pasuje do komunikacji Galaxy Z Flip, smartfonu, który bez wątpienia ma szansę stać się prawdziwą ikoną stylu. Nie możemy się doczekać, aż zaprezentujemy efekty tej współpracy – powiedziała Magdalena Sielachowicz – Nowakowska, Head of marketing communication w Samsung Electronics Polska.