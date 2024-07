Maffashion szaleje! Dopiero co wyjechała z kultowego festiwalu Coachella w Kalifornii, a już ma nowe atrakcje. I to jakie! Na Instagrama słynnej blogerki modowej wpada masa zdjęć i filmów z bardzo znanymi widokami... To Wenecja, to Nowy Jork.

Po komentarzach sądząc fani zachwyceni, ale i lekko zdezorientowani.

Nic dziwnego. Julia Kuczyńska nie odwiedziła jednego dnia dwóch kontynetów, tylko pojechała do Las Vegas. A tu - jak wiadomo - jest wszystko - egipskie piramidy, weneckie kanały, nowojorskie wieżowce, kasyna, koncerty. I jak widać piękna blogerka bawi się świetnie. Taki film zamieściła na swoim profilu.

A Wam jak się podobają klimaty Las Vegas?

