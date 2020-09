Maffashion podczas relacji na InstaStories pokazała nowe zdjęcia i krótkie nagranie z dzieckiem, a przy okazji zdradziła płeć maleństwa! Blogerka modowa i Sebastian Fabijański do tej pory nie mówili, czy zostali rodzicami chłopca czy dziewczynki, ale teraz wszystko stało się jasne. Musicie zobaczyć słodkie zdjęcia dumnych rodziców z dzieckiem!

W środę, 16 września, Maffashion i Sebastian Fabijański ogłosili na Instagramie radosną wiadomość o narodzinach ich pierwszego dziecka. Z opisu, który Julia Kuczyńska opublikowała w sieci wynika, że maleństwo przyszło na świat dokładnie 10 września. Pod zdjęciem dumnego taty z dzieckiem pojawiła się lawina komentarzy z gratulacjami:

- Gratulacje!!!!🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️💋💋💋💋- napisała Małgorzata Kożuchowska.

- 😱🥰 to już! Aaaa 😍 cudowne zdjęcie! Gratuluje!!!!!- skomentowała Julia Wieniawa.

- Cudo- dodała Anna Lewandowska.

- Co to jest za piękna sytuacja ! Power of Love 💪🏾- gratulował Michał Szpak.