To jej ulubiony przysmak!

Zanim Maffashion wsiadła do samolotu i poleciała na popularny festiwal Wireless do Londynu, postanowiła zjeść małe co nieco i oczywiście udokumentować to na swoim Instagramie. Zdecydowała się na przysmak, który uwielbiają chyba wszyscy - i mali, i duzi.

Patrząc na szczupłą Maffashion ciężko uwierzyć, że blogerka zajada się Nutellą :)

No ale... zobaczcie sami!

6 Lip, 2015 o 4:11 PDT

