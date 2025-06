Maffashion była świadkiem dantejskich scen. Musiała pilnie zaalarmować policję

Zwykły spacer po parku przerodził się w sytuację, która zmusiła Julię Kuczyńską do zdecydowanej reakcji. Influencerka nie tylko natychmiast zareagowała na to, co zobaczyła, ale również postanowiła działać. Zignorowała obojętność otoczenia i podjęła konkretne kroki, które zakończyły się na komisariacie policji.