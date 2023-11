Zwyciężczyni "Big Brothera", Madzia Wójcik, ostatnio przeżywa trudne chwile. Jej chłopak Oleh popadł w konflikt z jej przyjacielem Milexem (Milex oskarżał Oleha o złe traktowanie Magdy). Sprawa jest naprawdę poważna, a dla Madzi jest to podwójny cios, ze względu na to, że obydwaj panowie są bliscy jej sercu. Gwiazda przyznaje, że jest zestresowana i zszokowana całą aferą. Madzia nie czuje się również komfortowo, że została wmieszana w tą nieprzyjemną sytuację. Czy Oleh i Milex znajdą wspólny język i pogodzą się? Sprawdźcie co Madzia sądzi na ten temat!

