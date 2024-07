Michał Szpak podobnie jak Madox, lubi oryginalne stroje i ostry makijaż. Szpak rozpoczął swoją przygodę w show-biznesie podobnie jak jego kolega, który wystąpił w programie „Mam talent” i na tym najwyraźniej kończą się cechy wspólne muzyków.

Madox, który był gościem w programie Kuby Wojewódzkiego, przyznał, że Szpak nie jest dla niego konkurentem z którym zamierza się ścigać.

- Ja go nie traktuję na pewno jako konkurenta. Gdzieś tam mamy wspólne cechy , ale nie jesteśmy w 100 procentach sprzymierzeńcami, mamy inny przekaz. Nie wiem co będziemy muzycznie robić, to znaczy nie wiem co on będzie robił, bo moja płyta jest już skończona- zdradził Madox.

Kontrowersyjny artysta nie jest pierwszym, który wytyka Szpakowi, że nie nagrał jeszcze płyty.

