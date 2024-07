Jakiś czas temu informowaliśmy, że Madonna poszukuje "najseksowniejszej laski na świecie", która będzie promowała jej markę odzieżową Material Girl. W ubiegłym roku garderobę dla nastolatek promowała Taylor Momsen, ale tak jak widać znudziła się królowej pop.

- Poszukujemy nowej Material Girl - mogliśmy przeczytać apel na stronie internetowej Madonny. - Mieszkamy w materialnym świecie i potrzebujemy materialnych dziewczyn. Szukamy najseksowniejszej laski na świecie, która niczego się nie boi.

Amerykańskie portale donoszą, że schedę po Momsen przejmie Kelly Osbourne. Parę miesięcy temu raczej ciężko byłoby nam uwierzyć, że mało atrakcyjna córka Ozzyego Osbourne'a może cokolwiek reklamować. Jakiś czas temu jednak Kelly postanowiła o siebie zadbać i całkowicie zmieniła swój wizerunek. Odkąd schudła ponad 15 kg stała się po prostu bardziej sexy! Okazuje się, że według Madonny to właśnie Kelly jest najseksowniejszą laską, która niczego się nie boi.

Może Madonna pomyliła CV? Jakiś czas temu poszukiwała najbardziej szalonych i pokręconych ludzi do pracy nad jej nową płytą. Może to właśnie tam Kelly bardziej by pasowała?