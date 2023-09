Choć Madonna opuściła szpital, podobno jej stan nie jest dobry. Pod rezydencją piosenkarki pojawili się jej synowie: Rocco Ritchie i David Banda. Co to oznacza?

Synowie "przykutej do łóżka" Madonny sfotografowani pod jej apartamentem. To znak?

Madonna wróciła do swojego nowojorskiego apartamentu po tym, jak wylądowała na oddziale intensywnej terapii. Przypominamy, że 24 czerwca piosenkarka została znaleziona nieprzytomna w swojej rezydencji. U wokalistki "rozwinęła się poważna choroba bakteryjna", co mogło mieć związek z intensywnym trybem życia artystki. Gwiazda przez ostatnie tygodnie przygotowywała się do swojej wielkiej trasy koncertowej, która miała rozpocząć się 15 lipca. Choć królowa popu opuściła szpital — jak donoszą zagraniczne media — nie czuje się zbyt dobrze. Fotoreporterzy dostrzegli pod jej domem dwóch synów ikony. Przyjechali wspierać matkę? Synowie Madonny widziani pod apartamentem królowej popu Od 28 czerwca (dopiero wtedy bliscy królowej popu poinformowali opinię publiczną o jej problemach zdrowotnych) cały świat uważnie śledzi wszelkie doniesienia na temat piosenkarki. Niedawno dowiedzieliśmy się, że Madonna opuściła OIOM . Niestety kolejne wieści nie były pocieszające. Podobno wokalistka nie rusza się z łóżka i jest skrajnie wycieńczona przez chorobę. Zobacz także: Nowe, niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Madonny. "Nie wstaje już z łóżka" Przez cały czas córka Madonny czuwała przy szpitalnym łóżku mamy . W klinice nie pojawili się natomiast synowie artystki. Teraz Rocco Ritchie i David Banda byli widziani pod nowojorskim apartamentem wokalistki. Warto przypomnieć, że pierwszy z nich jest dzieckiem królowej popu i reżysera Guya Ritchiego. Drugi z wyżej wymienionych to adoptowana pociecha pary gwiazd, która rozstała się w 2009 roku. Jak donosi serwis Page Six, 22-letni Rocco Ritchie został sfotografowany o porannych godzinach, gdy opuszczał dom swojej mamy w dzielnicy Upper East Side. Kilka godzin później z mieszkania wyszedł David Banda, którego do zaparkowanego nieopodal SUV-a odprowadził ochroniarz. W...