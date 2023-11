To już pewne! Madonna wystąpi na Eurowizji 2019 jako gość specjalny podczas tzw. "Interval Act". O jej występie plotkowało się już od dawna, jednak dopiero teraz Dziennik Haaretz podaje, że Europejska Unia Nadawców, odpowiadająca za organizację Eurowizji, potwierdziła obecność królowej popu podczas finału konkursu, który już 18 maja 2019 roku. Informacje te potwierdza również prezes izraelskiego oddziału Live Nation, która zajmuje się dystrybucją biletów na to wydarzenie.

Madonna na Eurowizji 2019

Madonna na Eurowizji ma zaśpiewać aż dwa utwory - najnowszy singiel oraz jeden z największych przebojów. Za ściągnięcie królowej popu na Eurowizję do Izraela odpowiada lokalny biznesmen, Sylvan Adams. Jej występ będzie go kosztować około 1 mln dolarów. Madonna do Tel Awiwu ma przyjechać kilka dni wcześniej, a towarzyszyć jej będzie 60-osobowa ekipa. Nie będzie jedynym gościem specjalnym Eurowizji. Wielki finał konkursu ma otworzyć Dana International, zwyciężczyni Eurowizji z 1998 roku oraz... Roksana Węgiel! Zwyciężczyni Eurowizji Junior w 2018 roku już jakiś czas temu zdradziła, że szykuje się do wylotu na majową Eurowizję:

Prawdopodobnie w maju lecę do Izraela, gdzie będę występować jako gość na dorosłej Eurowizji. To też jest dla mnie ogromne wyróżnienie – powiedziała młoda gwiazda w rozmowie z LifeStyle Newserią.

Na Madonnę czekają wszyscy? Nie do końca...

Już teraz występ Madonny budzi skrajne emocje. Jedni uważają, że to doskonała promocja konkursu i sposób na zwiększenie jego popularności, inni wręcz przeciwnie - sądzą, że Madonna przyćmi uczestników Eurowizji, a wszystkie media będą skupione właśnie na jej obecności. W ankiecie „Dziennika Eurowizyjnego”, najpopularniejszego polskiego bloga poświęconego Eurowizji, aż 48% fanów uważa, że to zły pomysł, zaś 37% że dobry.

Zwolennicy twierdzą, że pomoże to zdobyć jeszcze większą oglądalność konkursu i podniesie prestiż wydarzenia, z kolei przeciwnicy boją się, że Madonna przyćmi innych uczestników, a jej występ nie będzie wart takich pieniędzy - czytamy.

Przypomnijmy - we wcześniejszych edycjach Eurowizji podczas "Interval Act" występowały lokalne gwiazdy, m.in. ONUKA z Ukrainy, Loreen ze Szwecji czy Salvador Sobral z Portugalii. Wyjątkiem był występ Justina Timberlake’a w 2016 roku. Teraz czas na Madonnę!

Eurowizja 2019 - kiedy wystąpi Polska?

Madonnę na Eurowizji zobaczymy w trakcie finału, 18 maja, zaś Polskę 14 maja, podczas pierwszego półfinału. Zespół Tulia, który reprezentuje nasz kraj, zaprezentuje utwór "Pali się" w pierwszej połowie koncertu, z numerem czwartym.

Statystycznie… jest tak sobie.Czwarta pozycja tylko dwa razy dała awans w pierwszym półfinale, licząc od 2008 roku. [...] Gdyby był to drugi półfinał, sytuacja byłaby lepsza – tam spośród 11 podejść aż 6 razy otrzymano awans z czwartej pozycji. Warto zauważyć, że w ciągu dwóch ostatnich Eurowizji 4. miejsce startowe nie dało awansu w żadnej grupie. Dodatkowo spośród 11 państw, które występowały w półfinale po Finlandii do finału awansowało na przestrzeni lat pięć krajów. Z kolei wśród państw które od 2008 prezentowały się na scenie przed Słowenią aż osiem dostało się do finału! To tylko statystyki - czytamy na „Dzienniku Eurowizyjnym”.

Wszystkie koncerty pokaże TVP 1. Eurowizję 2019 online będzie można oglądać również na stronie eurovision.tv.

Madonna zaśpiewa na Eurowizji 2019!

Polskę będzie reprezentować zespół Tulia.

Oto piosenka Tulii na Eurowizję 2019.