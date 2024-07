W ostatnim odcinku wielkiego show stacji Polsat oglądaliśmy zmagania kolejnych uczestników programu. Jednak wszystkie flesze zwrócone były na gwiazdy programu, prowadzących i jury.

Maciek Rock miała na sobie połyskujące, luźne spodnie i ciekawą marynarkę zapinaną na suwak. Na nogach zaś zauważyliśmy kultowe już buty adidasa zaprojektowane przez Jeremiego Scotta. Te cudeńka ze skrzydełkami kosztują ok. 1200 złotych.

Paulina Sykut postawiła tym razem na czerń, skupiając się jedynie na cekinowym topie z delikatną baskinką. Wyglądała ładnie, ale widzieliśmy ją w lepszych stylizacjach.

Podczas nagrania ostatniego odcinka Must Be The Music, Kora miała na sobie czarny, pluszowy sweter z żółtą chusteczką pod szyją, do tego dżinsy i czarne botki na słupku. Wyglądała ciekawie, jednak rockmenki nie będziemy oceniać, gdyż we wszystkim wygląda dobrze.