Maciej Musiał raczej stroni od mówienia o swoim życiu prywatnym, choć pytania o nie wracają jak bumerang. 24-latek po raz kolejny pokazał się w towarzystwie pięknej blondynki. Wiemy, kim jest i już zdradzamy, że zajmuje wyjątkowe miejsce w sercu aktora.

Ostatnie zdjęcie Maćka Musiała na Instagramie bardzo zdezorientowało internautów. Aktor pokazał zdjęcie z mamą, jednak wiele osób nie chciało mu wierzyć, bo Anna Musiał wygląda, jak starsza siostra aktora! To właśnie po niej gwiazdor serialu "Rodzinka.pl" odziedziczył talent i wielką pasję do aktorstwa.

- To mama? Myślałam, że siostra

- Nieprawdopodobne jest to, że to twoja mama. I tu nie ma kadzenia.

- Przestań ściemniać. Ta dziewczyna jest za młoda by być matką takiego starego chłopa

- Ja też w szoku że to mama myślałam że siostra lub też nowa dziewczyna - czytamy w komentarzach.