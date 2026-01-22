Maciej Kubik to uczestnik 11. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”, natomiast Joanna Piłat wzięła udział w 10. edycji show. Mimo że nie łączą ich uczucia miłosne, utrzymują przyjacielskie stosunki. W programie "Dzień dobry TVN" opowiedzieli o tym, jak wyglądają ich relacje z byłymi partnerami oraz zdradzili, czy obecnie są na etapie poszukiwania nowej miłości. Ich odpowiedzi mogą was zaskoczyć!

Maciej z Joanną ze "ŚOPW" w "Dzień dobry TVN"

Maciej ze "ŚOPW" chętnie wypowiada się na temat swojej przeszłej relacji z Karoliną. Para wzięła aranżowany ślub w programie, jednak mimo dobrych chęci ich związek nie przetrwał próby czasu. W jednym z ostatnich wywiadów dla naszej redakcji Maciej wyznał, dlaczego rozstał się z Karoliną. Głównym powodem okazała się rozbieżność temperamentów. Teraz zdradził także swoje podejście do ich relacji i potwierdził, że obecnie utrzymują dobre stosunki.

My weszliśmy z Karoliną bardzo głęboko w tę relację. Staraliśmy się zachowywać jak prawdziwy mąż i żona. (...) Możemy być dobrymi przyjaciółmi, ale nie możemy być w związku opowiedział Maciej.

Joanna ze "ŚOPW" również opowiedziała o swoich poprzednich relacjach. Przyznała, że były one mało dojrzałe i dziś zupełnie inaczej podchodzi do związków. W programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" tworzyła małżeństwo z Kamilem. Ostatnio para wzięła oficjalny rozwód, jednak mimo to utrzymują ze sobą przyjacielskie stosunki. Joanna podkreśliła także, że z Maciejem nie łączy jej żadna romantyczna relacja, ale lubią spędzać ze sobą czas.

My po prostu mamy o czym rozmawiać, lubimy się po prostu zaznaczyła.

Maciej i Joanna ze "ŚOPW" zdradzili, czy są obecnie zakochani

Maciej i Joanna otwarcie zdradzili, jak wygląda ich obecne życie miłosne i czy znaleźli już swoją drugą połówkę. Okazało się, że to Joanna jest gotowa na nowy związek. Przyznała, że zdarzyło jej się już pójść na randkę.

Jeszcze nie, ale byłam na randce zdradziła Joanna.

Natomiast Maciej obecnie nie interesuje się sprawami sercowymi. Otwarcie przyznał, że skupia się wyłącznie na swoim biznesie i potrzebuje trochę oddechu od życia uczuciowego. Podkreślił również, że woli spokojnie poczekać na wymarzoną osobę, zamiast tworzyć związki na siłę.

Ja nie.. ja zajmuje się pracą i potrzebuję troszeczkę takiego dystansu, ale to jest na pewno ważna rzecz w życiu człowieka... myślę, że lepiej do tych związków podchodzić na spokojnie, żeby znaleźć tę osobę, która nam odpowiada (...) a nie robić tego na siłę, bo to tylko może szkodzić wyznał Maciej.

Zobacz więcej:

Relacja Macieja ze "ŚOPW", fot. Instagram@maciejkubik_