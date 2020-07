Poruszający wpis i ważny apel Macieja Stuhra! Chodzi o jego tatę, Jerzego

Dwa tygodnie temu media obiegły dramatyczne informacje o stanie zdrowia Jerzego Stuhra. Aktor miał udar mózgu i trafił do szpitala. Na szczęście dzięki szybkiej pomocy i profesjonalnej opiece lekarzy, Jerzy Stuhr odzyskał siły i wrócił już do domu. Teraz jego syn, Maciej Stuhr, we wzruszającym wpisie podziękował wszystkim za pomoc i okazane wsparcie. Zaapelował też do fanów w bardzo ważnej sprawie. Sprawdźcie szczegóły.

Maciej Stuhr zamieścił wzruszający wpis

Jerzy Stuhr w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 lipca) trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z podejrzeniem udaru mózgu. Informacje o tym, że aktor przebywa w szpitalu potwierdziła jego żona w rozmowie z portalem krakow.wyborcza.pl. Według doniesień Gazety Wyborczej, aktor trafił do placówki medycznej w ciężkim stanie. Ta informacja wywołała wśród fanów ogromne zaniepokojenie - był to kolejny, poważny problem zdrowotny Jerzego Stuhra. Kilka lat temu aktor przebył zawał, zmagał się również z nowotworem krtani.

Na szczęście po kilkunastu dniach spędzonych w szpitalu, stan Jerzego Stuhra uległ znaczącej poprawie. Dziś aktor jest już w domu i wraca do sił. Maciej Stuhr postanowił zamieścić wpis na swoim Facebooku, w którym podziękował za okazaną pomoc oraz wsparcie w tym trudnym dla jego rodzinie czasie.

Ponieważ mój Tato nie dorobił się póki co Facebooka, w jego i rodziny imieniu bardzo pragniemy podziękować wszystkim, którzy pomogli nam w ostatnich tygodniach! Ekipie ratunkowej z Rabki, szpitalowi w Nowym Targu oraz szpitalowi w Prokocimiu za fantastyczną, szybką i profesjonalną pomoc. Każdej pielęgniarce, oddziałowym, ratownikom i fizjoterapeutom oraz oczywiście lekarzom wielkie dzięki i brawa dla Was! Dziękujemy z całego serca! - napisał Maciej Stuhr.

Maciej Stuhr w swoim wpisie zaapelował również, aby nigdy nie lekceważyć pierwszych objawów udaru - w takiej sytuacji kluczowa jest natychmiastowa pomoc.

W przypadku udaru mózgu, absolutnie kluczowe są pierwsze godziny. Jeśli niepokoi Was stan kogoś w Waszym otoczeniu, jeśli utrudniony jest kontakt, człowiek nagle inaczej reaguje, nie potrafi wyciągnąć ręki, wskazać czegoś palcem, dotknąć sobie czubka nosa - nie zastanawiacie się, wzywajcie karetkę. Nie dzwońcie po wujka Mietka, który jest lekarzem, nie wieźcie autem pacjenta do szpitala - dzwońcie na 112. To najlepszy rodzaj pomocy, który taki człowiek może otrzymać! - zaapelował aktor.

Syn Jerzego Stuhra na koniec przyznał, że "Komisarz Ryba wraca do akcji"! Bardzo cieszymy się z tych wiadomości, a aktorowi życzymy przede wszystkim dużo zdrowia! Cały wpis Macieja Stuhra możecie przeczytać poniżej:

Facebook

Jerzy Stuhr trafił do szpitala przed dwoma tygodniami. Na szczęście po kilkunastu dniach spędzonych w szpitalu, Jerzy Stuhr już wrócił do domu i odzyskuje siły!