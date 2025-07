Joanna Kołaczkowska nie żyje. W nocy z 16 na 17 lipca środowisko artystyczne pogrążyło się w żałobie. Artystka kabaretowa, znana z kabaretów Potem i Hrabi, zmarła po długiej chorobie. Miała 59 lat. Jej śmierć była ogromnym ciosem nie tylko dla fanów, ale także dla kolegów ze sceny, w tym Macieja Stuhra. Aktor w rozmowie z portalem Plejada.pl oddał jej emocjonalny hołd, podkreślając nie tylko jej talent, ale też wpływ, jaki wywarła na jego życie.

Reklama

Maciej Stuhr wspomina ostatnie spotkanie z Joanną Kołaczkowską

W rozmowie z dziennikarzem Plejady, Maciej Stuhr ujawnił szczegóły ich ostatniego spotkania. Jak mówi, widział się z Kołaczkowską w marcu. Wtedy właśnie rozmawiali o wspólnym projekcie koncertowym opartym na piosenkach kabaretu Potem. – "To jest niewyobrażalne, że Aśki już nie ma z nami. Widziałem się z nią chyba w marcu, kiedy planowaliśmy wspólnie koncert piosenek 'potemowych'. Los jest okrutny" – powiedział.

Stuhr nie krył żalu i wzruszenia. "Najbardziej szkoda, że stało się to w przypadku tak wybitnej artystki, cudownego człowieka i młodej kobiety, która mogła z nami być jeszcze całe lata" – dodał z głębokim żalem.

Niezwykły wpływ Kołaczkowskiej na życie i twórczość Macieja Stuhra

Maciej Stuhr wielokrotnie występował z Joanną Kołaczkowską, ale jak sam przyznał, jej twórczość wpłynęła na niego znacznie wcześniej. "Byłem – tak jak my wszyscy – po prostu jej wielkim fanem od wielu lat. To właśnie w jej kabarecie się zakochałem. Jeszcze jako uczeń szkoły podstawowej, a później już średniej, chodziłem oglądać kabaret Potem" – wspominał. Artystka była dla niego inspiracją i mistrzynią sztuki kabaretowej.

Jak przyznał, to właśnie Kołaczkowska uświadomiła mu, że rozśmieszanie ludzi to jedno z najpiękniejszych zadań, jakie artysta może wypełniać. "Wtedy zrozumiałem, że rozśmieszanie ludzi jest jednym z najpiękniejszych zadań na świecie dla artysty" – powiedział Stuhr.

Hołd dla artystki – Maciej Stuhr o Joannie Kołaczkowskiej

Stuhr zwrócił uwagę na wyjątkowy dar obserwacji Joanny Kołaczkowskiej. "Aśka miała niebywały dar i talent zaglądania głęboko w ludzką naturę i duszę. To, co robiła, było tak prawdziwe i tak blisko tego, co my wszyscy znamy" – mówił wzruszony.

W jego opinii, Kołaczkowska była artystką najwyższej klasy – niezależnie od tego, czy rozśmieszała ludzi, czy opowiadała o trudnych emocjach. "Nie przeszkadza mi postawić ją na tej samej półce, co inni moi ukochani artyści, pisarze, reżyserzy czy aktorzy, zajmujący się sztuką dramatyczną" – zaznaczył aktor, stawiając ją obok takich postaci jak Olga Tokarczuk czy Gustaw Holoubek. Joanna Kołaczkowska zmarła w wieku 59 lat.

Zobacz także:

Reklama