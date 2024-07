Robert Leszczyński miał wielu przyjaciół z branży. Świadczą o tym liczne wpisy po jego śmierci z wyrazami ubolewania i żalu. Wczoraj w programie "Na Językach" kilka minut temu tematowi poświęciła również Agnieszka Szulim. Zobacz: Szulim wspomina Leszczyńskiego

Pomimo, że ogłoszenia tej smutnej nowiny minęło już kilka dni to jeszcze nie wszyscy mogą uwierzyć w to co się stało. Faktem, że Leszczyński zakończył już swoja przygodę na Ziemi zdruzgotany był Michał Witkowski, który mocno opłakiwał dziennikarza. Tak samo zszokowany jest Maciej Nowak. Krytyk kulinarny tak wspomina Roberta:

Znałem się z Robertem przez ponad 20 lat. Miła świetną intuicję muzyczną, potrafił przewidzieć, co się spodoba publice. Wciąż mieliśmy kontakt. Z nas dwóch to ja byłem ten narzekający, a on mówił, że nigdy nie byliśmy tak młodzi i przed nami jeszcze wiele. Jego śmierć to ponury żart, wręcz okrutny -zdradził dziennikowi "Fakt".

Takie podejście ma chyba wielu bliskich Leszczyńskiego.

