Maciej Myszkowski, mąż Justyny Steczkowskiej, był kiedyś rozchwytywanym modelem. Projektanci go uwielbiali - idealne ciało, piękna twarz, charyzma... To powodowało, że był numerem jeden!

W ostatnim czasie Myszkowski postanowił wrócić do modelingu. Ale czy był to tylko jednorazowy występ? Czy jednak Myszkowski zdecyduje się na stuprocentowy powrót do branży? Odpowiedzi szukajcie w naszym materiale wideo!

Co powiedział nam Maciej Myszkowski?

Był kiedyś modelem, teraz wróci?