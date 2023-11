4 z 6

Maciej Kurzajewski jest od wielu lat pasjonatem biegania. W 2013 roku zdobył Koronę Maratonów Ziemi czyli przebiegł królewski dystans 42 kilometrów i 195 metrów na każdym z siedmiu kontynentów i trafił do elitarnego 7 Cotinents Marathon Club. Jak widać, swoją pasją do biegania zaraził starszego syna, Franciszka. Panowie wezmą udział w słynnym nowojorskim maratonie ulicznym, który odbywa się co rok od 1970:

Biegowy poranek w Central Parku. Ostatnie treningi przed niedzielnym @nycmarathon. ????????✌️Pogoda, miejsce i towarzystwo bajeczne! ???? Mamy też szansę przetestować najnowszą kolekcję @underarmourpolska.???? Biegniemy dalej! ???? - napisał Maciej na Instagramie.

Zobacz: Kamilla Baar i Wojciech Błach mają pięknego syna. Aktor pokazał filmik z synem na Instagramie. Podobny do mamy czy taty?