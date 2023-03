Maciej Kurzajewski nie zobaczy wnuczki tak szybko? O co chodzi? 

Małgorzata Tomaszewska w rozmowie z mediami zabrała głos w sprawie radosnych informacji dotyczących Macieja Kurzajewskiego. Kilka dni temu okazało się, że rodzina dziennikarza już wkrótce się powiększy. Syn prowadzącego "Pytanie na śniadanie" zostanie ojcem, a to oznacza, że sam Maciej Kurzajewski będzie dziadkiem. Jak komentuje to Małgorzata Tomaszewska? Małgorzata Tomaszewska zdradza, jakim dziadkiem będzie Maciej Kurzajewski Chociaż ostatnie miesiące z pewnością przyniosły Maciejowi Kurzajewskiemu sporo stresu i negatywnych emocji, to wiadomość o tym, że zostanie dziadkiem z pewnością była dla niego bardzo szczęśliwa. Po medialnej burzy, którą wywołała jego była żona, teraz dziennikarz może cieszyć się razem ze swoim starszym synem, który już wkrótce przywita na świecie pierwsze dziecko. Teraz głos w sprawie radosnej nowiny w rodzinie Macieja Kurzajewskiego zabrała jego koleżanka z pracy, Małgorzata Tomaszewska. Gwiazda TVP nie ukrywała zaskoczenia, że dziennikarz zostanie dziadkiem. A jak jej zdaniem spełni się w nowej roli? Jestem w lekkim szoku, ale to wspaniały facet i mężczyzna, choć rodzinnie go nie znam. Jest bardzo inteligentnym człowiekiem, o dużej wiedzy i profesjonalistą, więc na pewno wiele może nauczyć małego człowieka. A nowe życie zawsze jest piękne- Małgorzata Tomaszewska wyznała dla "Faktu". Zobacz także: Katarzyna Cichopek, Maciej Kurzajewski i pies Bono bawią się w śniegu. Zdjęcia Przypominamy, że ostatnio "Super Express" poinformował, że Maciej Kurzajewski i Paulina Smaszcz zostaną dziadkami. Syn pary, Franciszek i jego żona czekają ponoć na narodziny córeczki. Medialne doniesienia potwiedziła już była żona prowadzącego "Pytanie na śniadanie", która nie ukrywa swojego szczęścia. Musimy być jeszcze ostrożni, bo termin jest...