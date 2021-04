Macaulay Culkin został ojcem! Gwiazdor filmu "Kevin sam w domu" wybrał zaskakujące imię dla syna

Macaulay Culkin, znany jako gwiazda filmu "Kevin sam w domu", został ojcem. Na świat przyszło pierwsze dziecko aktora i jego partnerki Brendy Song. Chłopiec urodził się 5 kwietnia, ale para trzymała tę informację w tajemnicy. Aktor wybrał zaskakujące imię dla dziecka!

Macaulay Culkin, słynny "Kevin", został ojcem!

Szczęśliwą wiadomość o narodzinach pierwszego dziecka aktora i jego partnerki potwierdził jego agent. 40-letni dziś Macaulay Culkin i Brenda Song chronią swoją prywatność i w rozmowie z magazynem Esquire powiedzieli jedynie:

Jesteśmy bardzo szczęśliwi - powiedzieli Macaulay Culkin i Brenda.

Jakie imię wybrał dla dziecka Macaulay Culkin? Okazuje się, że aktor i jego partnerka zdecydowali się nadać chłopcu imię Dakota, po siostrze gwiazdora, która zmarła w wypadku w 2008 roku.

Macaulay Culkin i Brenda Song poznali się cztery lata temu na planie filmu Changeland i od tego czasu są razem. W zagranicznych mediach często pojawiają się ich zdjęcia zrobione przez paparazzi, na którym para nie szczędzi sobie czułości. Nowa partnerka całkowicie odmieniła tytułowego Kevina. Jak wiadomo jego życie jeszcze do niedawna było bardzo burzliwe! Aktor zaczął karierę mając zaledwie kilka lat i był świetnie zapowiadającym się nastolatkiem. Niestety, nałogi niemal nie doprowadziły go do śmierci. Dziś Macaulay Culkin to zupełnie inny człowiek. Wygląda na to, że wyszedł na prostą, zmienił swoje życie i założył rodzinę.

Gratulujemy narodzin pierwszego dziecka!

Zobacz także: Jak dziś wygląda filmowy "Kevin sam w domu"? Najgorsze już za nim!

East News

Macaulay Culkin i Brenda Song nie szczędzą sobie czułości.

East News

Para właśnie została rodzicami chłopca o imieniu Dakota.