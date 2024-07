Finał programu "Agent-Gwiazdy" już za nami. I choć Tamara Gonzalez Perea czyli Macademian Girl w decydującym odcinku przegrała z Antkiem Królikowskim zaledwie o jeden punkt, to wcale nie czuje się przegrana. I słusznie! Bo bez wątpienia to właśnie autorka bloga Macademian Girl była najbardziej kolorową i... budzącą kontrowersje postacią w show TVN. W nowym wydaniu magazynu "Flesz" blogerka udzieliła wywiadu, w którym zdradziła m.in. jak z bloga zrobić modowe imperium i... ile naprawdę wydaje na ciuchy! Co najbardziej cieszy Macademian Girl? Przede wszystkim to, że mogła pokazać się szerszej publiczności i...

Zerwać ze stereotypowym wizerunkiem blogerki modowej: trochę infantylnej dziewczyny, która ma w głowie konfetti i całymi dniami myśli tylko o tym, w co się ubrać. W Afryce zachowałam styl Macademian Girl, bo moda to moja praca, a ubrania i blog to narzędzia, którymi tę pracę wykonuję - ale i odzwierciedlenie tego, kim jestem, jaki mam charakter. W programie udowodniłam też, że jestem inteligentna, bystra, mam zmysł obserwacji i, jak powiedział Hubert Urbański, jestem świetnym socjotechnikiem. Ludzie byli tym zaskoczeni - powiedziała "Fleszowi" Gonzalez Perea.

Okazuje się, że w programie Tamarę zauważyli nie tylko widzowie, ale też... nowi pracodawcy! Jak udział w show przełożył się na nowe propozycje zawodowe?

Dostałam swoją stałą rubrykę w magazynie "Skarb", kierowanym przez Agatę Młynarską, i wzięłam udział w dużej kampanii dla marki O.B. (...) Poza tym widzę teraz większe zainteresowanie mediów moim blogiem i tym, co robię. Ale nie jestem osobą, która czeka, aż coś spadnie jej z nieba - mówi blogerka.

Co ciekawe, Tamara zdradziła, że... chciałaby już wyjść z blogosfery i poprowadzić swój własny program o modzie w telewizji!

Nie ukrywam, że chciałabym "wyjść z Internetu". Marzy mi się praca w telewizji, ale wiem, że nie będzie to łatwe, bo nie chodzi tylko o umiejętności. Liczą się też układy - wyznała Tamara.

Program "Agent" otworzył przed Macademian Girl nowe możliwości zawodowe.

Macademian Girl marzy o własnym programie w telewizji.