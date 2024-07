Razem z rozpoczęciem EURO 2016 swoje święto mają nie tylko fani piłki nożnej, ale i fani mody. Wszystko dzięki WAGs, które prezentują na Mistrzostwach Europy swoje najnowsze stylizacje. Macademian Girl w rozmowie z Party.pl oceniła styl ubierania partnerek polskich piłkarzy. Czy modowej blogerce podobają się stylizacje Anny Lewandowskiej, Mariny czy Sary Boruc?

Na pewno jest tak, że one ubierają się w podobnym stylu. To jest połączenie marek premium, jasnych kolorów, bardzo miękkich tkanin. I chociaż ja kocham kocham kolorową modę, tę bardziej awangardową stronę mody, to uważam, że przede wszystkim styl musi być spójny z osobą. Jeżeli im to odpowiada i jeżeli one się dobrze czują w takich stylizacjach to ja nie mam pytań.