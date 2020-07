M jak miłość: W Grabinie dojdzie do tragedii?! Opiekunka zabije Modrego? 

W nowym sezonie "M jak miłość" dojdzie do prawdziwego dramatu? Czy Barbara (Teresa Lipowska) uratuje swojego przyjaciela przed śmiercią? Według najnowszych doniesień medialnych opiekunka Józefa Modrego (Stefan Fredmann) doprowadzi swojego podopiecznego do strasznego stanu i będzie chciała go zabić! Sprawdźcie, co dokładnie wydarzy się w nowych odcinkach hitu Telewizyjnej Dwójki!

Dramat Józefa Modrego w "M jak miłość"

Tuż przed finałem ostatniego sezonu "M jak miłość" poznaliśmy Olę, opiekunkę Józefa Modrego, który przez uraz nogi postanowił zatrudnić sąsiadkę. Kobieta miał pomóc mu w codziennych obowiązkach, jednak szybko okazało się, że opiekunka ma zupełnie inny plan... Opiekunka zaczęła podawać Józefowi leki, które zabrała z przychodni, dzięki czemu będzie miała nad nim i jego majątkiem całkowitą kontrolę. Teraz okazuje się, że w nowych odcinkach po wakacjach sytuacja przyjaciela Barbary stanie się naprawdę dramatyczna. Józef nie będzie już świadomy tego, co się z nim dzieje.

Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1526 odcinku "M jak miłość" wydarzy się coś, co sprawi, że Barbara w obawie o życie przyjaciele zgłosi sprawę opiekunki na policję. Okazuje się, że Barbara odbierze w nocy dramatyczny telefon z wołaniem o pomoc. Józef cudem wybierze numer do przyjaciółki, która natychmiast ruszy z pomocą. Barbara poprosi Kisielową, żeby sprawdziła, kim jest tajemnicza Ola, nowa sąsiadka i opiekunka Modrego. Kiedy seniorka zobaczy, że kobieta wydaje fortunę u jubilera w czasie kiedy Józef jest w coraz gorszej kondycji psychicznej postanowi poinformować o wszystkim policję.

Czy policja w porę zareaguje i uratuje Józefa? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Czy opiekunka zabije Józefa?

MTL Maxfilm

Barbara pomoże przyjacielowi, ale czy zareaguje zanim opiekunka zrobi mu krzywdę?