W życiu serialowej Uli (Iga Krefft) z "M jak miłość" szykuje się prawdziwa rewolucja! Okazuje się, że dziewczyna nie tylko rozstanie się z Jankiem (Tomas Kollarik) , który dopiero co poprosił ją o rękę, ale na dodatek zdecyduje się związać z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński)! Jak do tego dojdzie?

Serialowa Ula zniknie z Grabiny!

W jednym z ostatnich odcinków Janek poprosił Ulę o rękę. I chociaż Mostowiakówna nie była pewna swojej decyzji, to przyjęła oświadczyny policjanta. Niestety, jak informuje "Świat Seriali" ich związek nie będzie trwało zbyt długo... Janek zauważy, że Ula nie chce ślubu i wyprowadzi się z siedliska zostawiając jedynie list, w którym przyzna, że muszą od siebie odpocząć. Decyzja Janka najwyraźniej spodoba się Uli, która pojedzie do więzienia, aby odwiedzić Bartka- brata Andrzejka (Tomasz Oświeciński). Gangster poprosi dziewczynę, żeby na niego czekała. Okazuje się, że mężczyzna już w 1376 odcinku "M jak miłość" pojawi się w siedlisku, jednak Andrzej będzie próbował uświadomić Uli, że jego brat nie jest godny jej uwagi. Pomiędzy braćmi dojdzie do szarpaniny.

Ula nie posłucha rad Andrzejka i wkrótce umówi się z Bartkiem w hotelu, gdzie spędzą ze sobą noc. Zakochani podejmą decyzję o opuszczeniu Grabiny!

Czy to oznacza, że serialowa Ula na zawsze zniknie z "M jak miłość"?!

Ula rozstanie się z Jankiem.

Mostowiakówna spędzi noc z Bartkiem i opuści Grabinę.