Olek (Maurycy Popiel) z "M jak miłość" uwolni się od szantażysty? Młody lekarz uratuje życie żony Olewicza (Tomasz Dedek) i skończy się jego koszmar? W ostatnich odcinkach serialu emitowanego na antenie Telewizyjnej Dwójki dzieje się naprawdę sporo! Niestety, po śmierci Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski) życie Olka zmieniło się w prawdziwy koszmar. Okazało się bowiem, że ktoś nagrał, jak młody lekarz zakopuje w lesie zwłoki Skalskiego. Teraz świadek tej tragicznej historii szantażuje Olka- Olewicz zażądał 100 tysięcy złotych za milczenie w tej sprawie. Czy wkrótce Chodakowski uwolni się od szantażysty? W nowych odcinkach "M jak miłość" nie zabraknie zaskakujących zwrotów akcji!

Szantażysta odpuści Olkowi?

Jak informuje portal superseriale.se.pl już wkrótce dojdzie do sytuacji, która odmieni losy Chodakowskiego! Okazuje się bowiem, że w 1477. odcinku "M jak miłość" Olewicz i jego żona w drodze do Warszawy wezmą udział w poważnym wypadku samochodowym, w wyniku którego kobiecie będzie grozić paraliż! Zrozpaczony Olewicz będzie błagał Olka o pomoc! Młody lekarz nie odmówi i pomoże żonie szantażysty. Co ciekawe, podczas wizyty w szpitalu Olewicz w rozmowie z jednym z pacjentów usłyszy, że Chodakowski jest świetnym specjalistą i ma szczęście, że to właśnie on zajmuje się jego ukochaną żoną. Według doniesień portalu ta sytuacja zmieni nastawienie Olewicza do Olka Chodakowskiego. Mężczyzna będzie mu bardzo wdzięczny za pomoc, ale czy przestanie go szantażować? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Fanom serialu przypominamy, że 1477 odcinek "Mjm" zostanie wyemitowany 10 grudnia. Będziecie oglądać?

Olek pomoże żonie szantażysty.

Olewicz przestanie szantażować lekarza?

