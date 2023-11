1 z 4

Wątek Pawła (Rafał Mroczek) i Katii (Joanna Jarmołowicz) przynosi widzom ogromne emocje! Ostatnio miał się odbyć ich rozwód, ale tuż przed rozprawą Katia wyznała, że wcale nie zależy jej na rozstaniu, a chwilę później zniknęła z sądu. Później okazało się, że ojciec Katii nie zgadza się, żeby jego córka rozwiodła się z Pawłem! Otar w rozmowie z Marysią powiedział wprost, że nie pozwoli, żeby Paweł zostawił jego córkę!

Teraz okazuje się jednak, że już wkrótce Katia i Paweł spotkają się w sądzie, a ich małżeństwo stanie się przeszłością. Jak do tego dojdzie i co wspólnego ma z tym Marysia? Zobaczcie, co wydarzy się w nowym odcinku "M jak miłość"!

