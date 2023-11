Marta Mostowiak (Dominika Ostałowska) z "M jak miłość" wkrótce umrze?! Jedna z głównych bohaterek zniknie z uwielbianego przez widzów serialu? Okazuje się, że już wkrótce w "M jak miłość" zobaczymy naprawdę dramatyczne i wzruszające sceny! Według doniesień portalu superseriale.se.pl w 1477 odcinku serialu Andrzej (Krystian Wieczorek) poinformuje bliskich Marty o jej ciężkim stanie zdrowia. Marta będzie walczyć o życie i zdrowie w szpitalu! Wszystko przez chorobę, o której przez wiele lat nie wspominała swojej rodzinie.

Ostatnia wola Marty Mostowiak

Po tym, jak Andrzej skontaktuje się z Marysią (Małgorzata Pieńkowska) Rogowska od razu przyjedzie do siostry do szpitala. Marysia będzie wściekła na Martę za to, że przez kilka lat ukrywała przed rodziną swoją chorobę.

-Jak można tak długo ukrywać chorobę? Przecież to jest nieodpowiedzialne! - zarzuci młodszej siostrze kiedy odwiedzi ją w szpitalu- zdenerwuje się Marysia.

Skończyłaś?- przerwie jej Marta.

- Nie, dopiero się rozkręcam- będzie kontynuować Rogowska.

W pewnym momencie Marta poprosi Marysię, żeby obiecała jej, że zaopiekuje się jej córką gdyby coś się stało...



Marysiu, gdyby coś się stało... Ja wiem, że Łukasz da sobie radę, ale Ania ona jest taka wrażliwa. Andrzej ma nową rodzinę. Ja wiem, że mogę na niego liczyć, ale chciałam jeszcze ciebie prosić, żebyś miała- powie Marta.

Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1477 odcinku, który zostanie wyemitowany już 10 grudnia, lekarze zdiagnozują u Marty niewydolność nerek! Czy specjaliści uratują Martę? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

Marta Mostowiak w ciężkim stanie trafi do szpitala.

Co się stanie z Martą?

