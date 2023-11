Reklama

Marcjanna Lelek w serialu "M jak miłość" gra dobrą, uczciwą i grzeczną policjantkę Natalkę. Do tej pory aktorka nie miała w serialu za wielu odważnych scen. Ale prywatnie Marcjanna Lelek nie boi się śmiałych zdjęć i chętnie chwali się swoją seksowną i wysportowaną figurą. Jakiś czas temu aktorka pochwaliła się na Instagramie zdjęciami z półnagiej sesji zdjęciowej.

A teraz poszła jeszcze dalej, bo pokazała się całkiem nago. Co prawda jest pomalowana srebrną farbą, co nie zmienia jednak faktu, że widać jej biust. Do tego wiadomo, że Lelek pozowała bez ubrań.

Zdjęcia Lelek nago

Co Wy na takie artystyczne zdjęcia?

Stal i srebro. Taka już jestem, co co - napisała pod zdjęciem Lelek.

Przyznajcie sami, że te zdjęcia są bardzo odważne. Bardziej niż ostatnio niektóre sesje gwiazd w Playboyu.

Serialowa Natalka zniknęła razem z Frankiem z serialu w listopadzie i wodzowie czekają na jej wielki powrót. A co robi teraz aktorka?

Zaczęłam też studiować mongolistykę i tybetologię. Uczę się tybetańskiego. Zamierzam po tych studiach znać siedem języków i być przewodnikiem, jeździć z wycieczkami po świecie. A w wolnych chwilach wspinać się w Himalajach, bo to jest moją największą pasją – wspinaczka - powiedziała nam Lelek.

Marcjanna ostatnio remontuje swoje mieszkanie. Zaczęła naukę jazdy na monobike'u. Realizuje inne pasje, a do tego eksperymentuje z takimi sesjami!

