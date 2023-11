Dramat Izy (Adriana Kalska) z "M jak miłość" wciąż trwa! Narzeczona Marcina (Mikołaj Roznerski) nie radzi sobie ze stresem i cały czas cierpi przez Artura (Tomasz Ciachorowski)!

Ostatnie lata były dla Izy wyjątkowo trudne. Wszystko przez Skalskiego, który cały czas ją terroryzował. Kilka tygodni temu doszło jednak do prawdziwego przełomu - Olek zabił Artura i zakopał jego ciało w lesie. Wydawało się wówczas, że śmierć psychopaty zakończy dramat Izy. Niestety, teraz już wiemy, że ukochana Chodakowskiego wciąż cierpi przez Artura!

Dramatyczne chwile w "M jak miłość"

Wszyscy fani "M jak miłość" doskonale wiedzą, że Iza nie wie o śmierci Artura. Co więcej, cały czas jest przekonana, że Skalski tylko się ukrywa i w każdej chwili znów może ją zaatakować. Stres mocno odbija się na jej zdrowiu.

Niestety, wkrótce Iza znów przeżyje naprawdę dramatyczne chwile. Jak donosi portal superseriale.se.pl w 1472. odcinku Iza wybierze się z Szymkiem na imprezę urodzinową do kolegi chłopca. W pewnym momencie Iza zorientuje się, że syn Marcina gdzieś zniknął! Narzeczona Chodakowskiego wpadnie w panikę i zacznie go nerwowo szukać. Iza będzie przerażona, że to Artur mógł porwać Szymka!

Nie mogli wyjść z posesji pewnie się gdzieś schowali - powie mama chłopca, którego odwiedzili Iza i Szymek.

Słowa kobiety nie uspokoją Izy! Dopiero kiedy Szymek krzyknie, że razem z kolegą bawią się w chowanego bogaterka "M jak miłość" zrozumie, że nic złego się nie stało.

Czy ta sytuacja pogorszy stan Izy? Tego dowiemy się z nowych odcinków serialu TVP! Przypominamy, że 1472. odcinek "M jak miłość" zobaczycie już w najbliższy poniedziałek, 25 listopada. Będziecie oglądać?

Iza wciąż cierpi przez Artura.

Iza wpadnie w panikę podczas urodzin kolegi Szymka.

