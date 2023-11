Iza będzie wściekła na Marcina i zerwie z nim zaręczyny? Co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"? Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że śmierć Artura (Tomasz Ciachorowski) zakończy dramat Izy (Adriana Kalska). Skalski przez wiele lat ją terroryzował i nie mógł pogodzić się z tym, że jego ukochana woli być z Marcinem Chodakowskim (Mikołaj Roznerski). Kiedy zrozumiał, ze Iza już nigdy z nim nie będzie postanowił się na niej zemścić. Po tym jak udało mu się wyjść ze szpitala psychiatrycznego pojechał na Mazury, gdzie wypoczywała Iza, Marcin jego brat Olek. Kiedy psychopata zaatakował w obronie Izy stanął Olek, który ostatecznie zabił Skalskiego i zakopał jego ciało w lesie! Lekarz jednak nikomu nie powiedział o śmierci Artura, dlatego Iza wciąż obawia się, że psychopata znów pojawi się w jej życiu. Jak zareaguje, kiedy dowie się, że Skalski nie żyje?

Iza nie wybaczy Marcinowi?

Po śmierci Artura Olek przez jakiś czas nikomu nie mówił, co wydarzyło się na Mazurach. Młody lekarz oszukiwał nawet swojego brata i wmawiał mu, że Skalski po prostu uciekł. Niedawno Marcin poznał prawdę, ale na prośbę brata nie powiedział Izie o śmierci Artura. Teraz okazuje się, że ukochana Chodakowskiego już wkrótce pozna całą prawdę! Jak informuje portal superseriale.se.pl Iza przez przypadek podsłucha rozmowę Anety i Marcina i wtedy dowie się, co zrobił lekarz! W 1479 odcinku "M jak miłość" Aneta skontaktuje się z Marcinem, żeby powiedzieć mu, że Olek wciąż ma wyrzuty sumienia związane ze śmiercią Artura i chce się zgłosić na policję. Kiedy Iza dowie się o śmierci Artura zrobi Marcinowi ostrą awanturę! Iza będzie miała żal i pretensje do narzeczonego, że nie powiedział jej prawdy, chociaż widział, jak bardzo bała się kolejnego ataku psychopaty! Narzeczona Chodakowskiego nie będzie potrafiła zrozumieć, dlaczego on i jego brat pozwolili, żeby tak cierpiała i brała leki na uspokojenie.

Dlaczego mi nie powiedziałeś, że on nie żyje?!- powie zszokowana Iza.

- Sam nie wiedziałem od razu. Dowiedziałem się po pewnym czasie- zacznie uspokajać ją Marcin.

Powinieneś mi powiedzieć!

- Nie mogłem. Obiecałem Olkowi

Obiecałeś Olkowi?!

- Zresztą nie wiedziałem, jak zareagujesz.Bałem się, że cie to przerośnie!

Po emocjonalnej wymianie zdań Iza wybiegnie z domu. Na szczęście po jakimś czasie wróci do Marcina i obieca mu, że spróbuje o wszystkim zapomnieć. Co wydarzy się dalej? Tego dowiemy się z kolejnych odcinków "M jak miłość"! Przypominamy, że 1479 odcinek serialu zostanie wyemitowany już 17 grudnia!

Iza przez przypadek dowie się o śmierci Artura.

Skalska będzie wściekła na Marcina.

