"M jak miłość": Gwałciciel znów zaatakuje Lilkę. Dziewczyna Mateusza straci dziecko!

Kolejny dramat Lilki (Monika Mielnicka) w "M jak miłość"! Zaledwie kilka tygodni temu ukochana Mateusza (Krystian Domagała) przeżyła prawdziwy koszmar, kiedy na imprezie padła ofiarą brutalnego gwałtu. Dziewczyna cały czas nie może dojść do siebie, zwłaszcza, że szybko okazało się, że jest w ciąży. Mateusz Mostowiak robi wszystko, żeby pomóc i wesprzeć ukochaną, jednak wkrótce dojdzie do kolejnej tragedii z udziałem Lilki!

Według doniesień magazynu "Świat seriali" już w 1509. odcinku, który zostanie wyemitowany 7 kwietnia, gwałciciel Lilki ponownie zaatakuje! Okazuje się, że dziewczyna wkrótce wybierze się do przychodni i właśnie tam spotka mężczyznę, który ją skrzywdził. Na jaw wyjdzie, że gwałcicielem jest ratownik medyczny Daniel Grześkiewicz (Szymon Nygard).

Kiedy Lilka rozpozna gwałciciela, wyjdzie z przychodzi i ucieknie do domu. Niestety, gwałciciel pójdzie za Lilką i dopadnie ją! Zwyrodnialec zaatakuje dziewczynę, ale na szczęście po chwili w jej domu zjawi się Mateusz, który uratuje ukochaną. Między Mostowiakiem a gwałcicielem dojdzie do bójki, a przerażona Lilka wybiegnie na ulicę i będzie szukać pomocy. Dziewczynę usłyszy Andrzejek (Tomasz Oświeciński), który uratuje Mateusza. Gwałciciel ucieknie z domu Lilki, ale policja szybko go złapie!

Niestety, to nie koniec dramatu Lilki... Okazuje się, że dziewczyna z silnymi bólami brzucha trafi do szpitala, a tam okaże się, że straciła dziecko.

Jak po tych dramatycznych wydarzeniach poradzi sobie Lilka? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

