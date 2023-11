Gwiazda "M jak miłość" pokazała zaskakujęce zdjęcie z planu serialu! Aktorzy wielkiego hitu TVP nagrywają już kolejne odcinki, które będziemy mogli zobaczyć po wakacjach i wszystko wskazuje na to, że w życiu serialowych bohaterów będzie się działo! Serialowa Aneta, czyli Ilona Lewandowska pokazała swoim fanom zdjęcie z planu "M jak miłość", które może może wskazywać na to, że była dziewczyna Olka znów mocno namiesza!

Ilona Lewandowska, czyli serialowa Aneta, pokazała na Instagramie zdjęcia z Szymkiem (synem Marcina Chodakowskiego), a pod fotką zamieściła tajemniczy wpis.

Aneta z Szymkiem?! co to za porządki????? porwanie jakieś czy co????? czekam na gromy⚡️???????? #ocochodzi #niewiadomo #mjakmilosc #tvseries #onset #najulubieńszy #z #najmniejulubioną #nażywojeszczesłodszy #aneta #zmienilasieczyudaje #sekretysekrety- napisała aktorka.