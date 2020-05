"M jak miłość": Budzyński zemdleje i trafi do szpitala po spotkaniu z Kamilem! 

Andrzej Budzyński (Krystian Wieczorek) będzie miał poważne problemy ze zdrowiem? Co dzieje się z partnerem Magdy (Anna Mucha)? Już 19 maja o godzinie 20:55 Telewizyjna Dwójka wyemituje 1520 odcinek "M jak miłość" w którym Andrzej trafi do szpitala! Po emocjonującej rozprawie Olka (Maurycy Popiel) i po zaskakującym spotkaniu z Kamilem (Marcin Bosak) prawnik zemdleje i będzie musiał znaleźć się pod opieką specjalistów. Zobaczcie opis i zdjęcia!

Andrzej spotka się z Anką w jej mieszkaniu

W 1520 odcinku "M jak miłość" Andrzej znów będzie walczył o Olka w sądzie. Z kolei Kamil będzie robił wszystko, by przed wejściem na salę wyprowadzić prawnika z równowagi.

- Zawsze się zastanawiałem, jak bardzo elastyczne może być sumienie adwokata... Mój kuzyn był psychopatą, na szali było życie dzieci i młodej matki… Wszystko rozumiem, ale mnie by było wstyd tak ordynarnie, w żywe oczy… kłamać?(...) Prędzej czy później któreś z was nie wytrzyma. Pęknie, powie prawdę. I ten domek z kart... fantastycznie się wam posypie…

Podczas rozprawy Andrzej cały czas będzie martwił się o Izę (Adriana Kalska) , która będzie musiała opowiedzieć o dramacie sprzed kilku miesięcy.

- Przebywałam wtedy z dziećmi w naszym domku letniskowym. Nie wiem jak, ale Artur nas tam odnalazł... Wtargnął z bronią w ręku… Dzieci spały na górze...



Kamil razem z prokuratorem zasypie Izę gradem pytań. Chodakowska będzie załamana.

- Pani szwagier, oskarżony Aleksander Chodakowski, przyszedł pół godziny później. Powiedział pani, co się stało… A potem? Co było potem? Czy został z panią?

- Nie, wyszedł...

- To trochę dziwne, prawda? Nie został z roztrzęsioną kobietą, z dziećmi?

- Powiedział, że musi upewnić się, że Artur odszedł na dobre...

- Tym bardziej powinien był z panią zostać! A on… po prostu wyszedł. Jakby wiedział, że nie ma się już czego obawiać!

Chwilę później zaatakują za to Olka.

- Zadzwonił pan pod numer sto dwanaście, ale się pan rozłączył…

- Musiałem właśnie wtedy stracić przytomność...

- W bardzo dogodnym momencie…

A Gryc okaże się wyjątkowo bezwzględny.

- Myślę, że właśnie wtedy Skalski powiedział panu, że i tak zabije pańskiego brata, jego żonę i dzieci... Bo takie słowa podobno padły, tak pan zeznał policji. Wtedy zrozumiał pan, że to może się skończyć tylko w jeden sposób... I z zimną krwią pozwolił pan Arturowi Skalskiemu umrzeć!

Budzyński będzie protestować, ale jego przeciwnik się nie podda.

- Proszę powiedzieć, doktorze, jak to jest, sprzeniewierzyć się przysiędze Hipokratesa?! Jak lekarz mógł z zimną krwią pozbawić życia?!

Gdy sędzia po kłótni prawników odroczy rozprawę na drodze Kamila stanie Marcin (Mikołaj Roznerski).

- Dlaczego to robisz? Dobrze wiesz, że Artur zabiłby Izę… I moje dzieci. Nie miałby żadnych oporów!

- Żeby nie było wątpliwości – ja, na miejscu Olka, zrobiłbym prawdopodobnie to samo... Ale chcę tylko jednego: niech twój brat się przyzna. Nie stoi ponad prawem, niech ma tę cholerną odwagę i powie prawdę!

Tymczasem Andrzej po wyjściu z sądu opadnie z sił. Blady i zmęczony będzie marzył tylko o tym, by wrócić w końcu do domu. Wcześniej czeka go jednak kolejna dawka stresu. Anka zwabi go do swojego mieszkania pod pretekstem odbioru obrazu, który kupił wcześniej razem z Magdą. Po tym, jak Andrzej pojawi się w mieszkaniu Anka zacznie udawać, że chwile wcześniej napadł na nią jej własny sąsiad.

- Ja... miałam tu okropną akcję. Facet wydawał się taki miły... Rzucił się na mnie. Dobrze, że sąsiad był w domu. Usłyszał krzyki... Przybiegł i go przegonił! Nie rozumiem, dlaczego mam w życiu takiego pecha…

- Dzwonię na policję, musisz to zgłosić!

- Nie! Proszę cię, nie dzwoń... Nie będę się kompromitować...

- Po co ja go w ogóle zapraszałam do mieszkania?... Kawał sukinsyna! Ty jeden… zawsze byłeś w porządku. Ale to też schrzaniłam, jak wszystko inne.(...) Wiesz, nie chciałabym, żebyś odniósł wrażenie, że próbuję cię uwieść… Nie jestem idiotką, wiem, że dla ciebie liczy się wyłącznie Magda. Ale bardzo, bardzo bym chciała, żebyśmy znów zostali przyjaciółmi...

Sekundę później w drzwiach stanie jednak Kamil!

- Cześć, niezła imprezka! Widzę, że sporo mnie ominęło?... Stara miłość nie rdzewieje, co? Ciekawe, co Magda na to powie...

- Nie masz pojęcia, o co chodzi, więc się zamknij!

- Chyba dla każdego jest jasne, o co tu chodzi...

- Wyobraź sobie, że byłam napastowana!

- Przez pana mecenasa? Ktoś, kto kłamie na sali sądowej, zdolny jest do wszystkiego...

Niestety, Budzyński po kolejnej dawce emocji znów źle się poczuje i zasłabnie.

- Andrzej?... Co się dzieje?!

- Źle się czuję...

- Dzwonię po pogotowie!

Andrzej trafi do szpitala, a przy jego łóżku będą czuwać Magda i Anka! Jak Magda zareaguje, kiedy dowie się, że jej ukochany był u byłej kochanki? Tego dowiemy się z nowych odcinków "M jak miłość"!

Podczas rozprawy Kamil doprowadzi Izę do łez.

Budzyński będzie bronił Olka i Izę przez atakami Kamila.

Po rozprawie Andrzej pojedzie do mieszkania Anki, a tam spotka Kamila.

Prawnik zemdleje i trafi do szpitala!