Już w najbliższą sobotę, 7 grudnia, ruszy pierwsza edycja "The Voice Senior"! Po wielkim sukcesie "The Voice of Poland" i "The Voice Kids" władze Telewizyjnej Dwójki postanowiły stworzyć muzyczne talent show dla osób po 60. roku życia. Jak już wiemy, uczestników będą oceniać: Urszula Dudziak, Alicja Majewska, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny.

Uczestnicy są wolnymi ludźmi, czyli mogą i chcą sobie pozwolić na coś, o czym marzyli całe życie. To jest dla nich nowe życie. Oni nie chcą zabłysnąć. Oni chcą po prostu się spełnić i fajnie zaśpiewać. I przeżyć to, co śpiewają- przyznała Urszula Dudziak.

A kto wystąpi w programie "The Voice Senior"? Na scenie zobaczymy m.in. emerytowanego górnika, taksówkarza z ponad 30-letnim stażem czy byłą pracownicę laboratorium. Jak poradzą sobie podczas przesłuchań w ciemno?

Do naszego programu przychodzą ludzie, którym wierzę. Oni naprawdę wiedzą o czym śpiewają. Jak mówili, nikt nie chciał ich słuchać, teraz posłuchają o czym śpiewają. Przysłowiowe wnuki zobaczą, jak świetne są ich babcie, dziadkowe. Ile potrafią, jaką mają radość, jaką mają energię- ocenił Marek Piekarczyk.

Zobaczcie, co nasz czeka w "The Voice Senior"! Mamy gorący zwiastun nowego show TVP! Będziecie oglądać? Przypominamy, że program rusza 7 grudnia o godzinie 20:05 oczywiście na sntenie TVP2.

Będziecie oglądać "The Voice Senior"?