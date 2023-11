Co wydarzy się w finale szóstej edycji "Rolnik szuka żony"? Jak zakończy się kolejne spotkanie Marleny i Seweryna? Jakie tajemnice wyjdą na jaw? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w najbliższą niedzielę.

Dokładnie 1 grudnia Telewizyjna Jedynka wyemituje ostatni odcinek 6. odsłony hitu o poszukujących miłości rolnikach. Wszystko wskazuje na to, że naprawdę sporo emocji przyniesie widzom rozmowa Marty Manowskiej z Sewerynem i Marleną! Ostatnio między Marleną a Sewerynem doszło do ostrej kłótni - czy teraz znów padną mocne słowa?

Po ostatnim odcinku "Rolnika" TVP pokazała fragmenty finału, w którym została pokazana zapłakana Marlena i jej spotkanie z Sewerynem.

Marlena wyjawi prawdę o relacji z Sewerynem?

Na początku szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" wydawało się, że Seweryn odnajdzie swoje szczęście u boku Marleny. Piękna kandydatka wpadła rolnikowi w oko już na pierwszym spotkaniu. Marlena i dwie pozostałe kandydatki Seweryna walczyły o jego względy, ale dla wielu osób było oczywiste, że to Marlena skradła jego serce.

Wszystko zaczęło się psuć po tym, jak z programem pożegnała się Diana - dziewczyna powiedziała rolnikowi, że wie o jego kontaktach z Marleną poza programem. Diana miała żal do rolnika o kłamstwa, a Seweryn był wściekły na Marlenę, że powiedziała jej o ich bliskiej relacji. I chociaż podczas wyborów Marlena i Seweryn stwierdzili, że chcą spróbować stworzyć związek, to szybko okazało się, że ich sielanka nie trwała zbyt długo. W kolejnej odsłonie programu "Rolnik szuka żony" doszło między nimi do naprawdę ostrej awantury.

Teraz Marlena i Seweryn spotkają się w finałowym odcinku programu TVP i wszystko wskazuje na to, że znów będzie bardzo emocjonująco!

(...) nie zabraknie wyznań, trudnych słów prawdy i prób konfrontacji. Światło dzienne ujrzą też nieznane dotąd fakty. Dla wielu będzie to czas pełen emocji - mówiła Marta Manowska w zapowiedzi kolejnego odcinka.

A co powiedzieli Marlena i Seweryn?

- Po prostu skończyło się - powiedział Seweryn. - To nie było tak, że była tylko jedna sytuacja. Jedna po drugiej - mówiła smutna Marlena.

Co zdradzą Marlena i Seweryn? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę! Będziecie oglądać finał programu "Rolnik szuka żony"?

