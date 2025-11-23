Luna, znana polska wokalistka, opublikowała na TikToku nagranie, które niemal natychmiast wywołało ogromne poruszenie wśród internautów. Artystka zatańczyła do popularnej piosenki „Tell Jesus that the b**** is back”, znanej z serialu „Plotkara”. Całość nagrania została wykonana na tle ołtarza z obrazem Jezusa.

Oburzeni internauci grzmią

Wideo wywołało natychmiastową reakcję użytkowników sieci. Wokalistka wystąpiła w czarnej sukience z gorsetem i głębokim wycięciem, wykonując taneczne ruchy ust do utworu, którego treść wielu uznało za niestosowną w kontekście religijnym. Choć filmik szybko zniknął z jej konta na TikToku, został skopiowany i wciąż krąży w sieci, m.in. na platformie X.

Internauci zareagowali błyskawicznie i nie zostawili na Lunie suchej nitki. Pod filmem, który pojawił się w serwisie X, rozpętała się burza komentarzy.

Zero szacunku do świętych rzeczy i czegoś, co zbudowało naszą cywilizację…

Skandaliczne zachowanie! To obraza uczuć religijnych…

Jednym pomaga dobry wygląd, innym prosta prowokacja

To tylko niektóre z reakcji oburzonych użytkowników sieci.

Kim jest Luna? Pochodzenie i medialna kariera artystki

Luna to córka Andrzeja Wielgomasa, właściciela jednej z największych marek ketchupu w Polsce. Choć wielu uważa, że dzięki zamożnemu pochodzeniu łatwiej było jej rozpocząć karierę muzyczną, wokalistka ma na ten temat inne zdanie. W rozmowie z agencją Newseria Lifestyle podkreśliła, że majątek rodziny nie był dla niej ułatwieniem, lecz przeszkodą.

Wcale nie traktuję tego jako coś, co mi pomogło. Ludzie wysnuwają jakieś teorie, że rzekomo moi rodzice pomogli mi osiągnąć sukces, a ja na przykład na swojej skórze widzę to na odwrót

Po nieudanym występie na Eurowizji Luna zniknęła z głównych mediów, skupiając się głównie na tworzeniu treści w mediach społecznościowych. Aktywnie prowadzi profile na TikToku i Instagramie, dzieląc się tam swoją twórczością i życiem codziennym.

Luna zatańczyła przed Jezusem, fot. X@chrzanikx

