Luke Perry stał się idolem nastolatek za sprawą serialu "Beverly Hills 90210". Swoją rolą rozkochał w swoje miliony kobiet na całym świecie. Mówiło się, że aktor tygodniowo otrzymywał 3 tysiące listów miłosnych od wielbicielek! Zanim jednak trafił na plan kultowego serialu, pracował w sklepie obuwniczym i fabryce klamek. Marzył o karierze aktorskiej, wszystkie zarobione pieniądze wydawał na kursy i szkolenia, ale zajęło mu trzy lata zanim dostał się na mały ekran. Był na 215 castingach, ale w końcu załapał się najpierw do reklamy telewizyjnej dżinsów Levi's 501, a następnie do kilku produkcji m.in. "Loving" i "Inny świat".

W 1990 roku wygrał casting do "Beverly Hills 90210", a jego kariera rozkręciła się na dobre. Jego bohater Dylan, podobnie jak sam Luke, miał za sobą trudne dzieciństwo. Gdy był jeszcze dzieckiem, jego rodzice rozwiedli się. Luke został z mamą i ojczymem, a jego kontakt z biologicznym ojcem urwał się. Aktor miał żal do ojca o to, że rozbił ich rodzinę, dlatego nigdy nie pogodzili się. Gdy był nastolatkiem jego ojciec zmarł nagle na zawał serca. Dla aktora prawdziwym ojcem zawsze był Steve Bennett, z którym związała się jego matka.