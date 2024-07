Internauci zaskoczeni wyborem Łukasza z "Rolnik szuka żony". Ostatni odcinek programu przyniósł nam ogromne emocje. Po kilku dniach spędzonych z potencjalnymi kandydatkami i kandydatami na żonę i męża, rolnicy musieli podjąć trudną decyzję, z kim chcą stworzyć szczęśliwy związek. Okazuje się, że największym zaskoczeniem dla fanów programu był wybór Łukasza, który zdecydował, że chciałby dalej spotykać się z Patrycją. Tym samym Łukasz odrzucił względu blondynki Ani. Sam Łukasz nie potrafił ukryć swoich rozterek przed kamerami. Tuż po wręczeniu kwiatów Patrcycji w jego oczach pojawiły się łzy.

Trudno mi będzie spojrzeć Ani w twarz. Gdybym kierował się rozumem to bym wybrał Anię. Z nią zaczęło się coś tworzyć trochę później, nie wiem co by było gdyby ten wybór był za kilka dni - przyznał wzruszony Łukasz.