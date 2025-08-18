Łukasz Urbański walczy z guzem mózgu. Fryzjer z "Top Model" wyznał: "Gdy choroba obniża poczucie własnej wartości do zera, to..."
Łukasz Urbański, przyjaciel gwiazd i znany fryzjer z "Top Model" przerwał milczenie. Gwiazdor TVN zmaga się z guzem mózgu. Teraz zdobył się na szczere wyznanie na temat choroby. W poruszających słowach nawiązał do samotności i obniżeniu własnej wartości. Zwrócił się też bezpośrednio do fanów.
Gdy zaledwie kilka dni temu, Łukasz Urbański po długiej przerwie powrócił do aktywności w mediach społecznościowych, jego fani zamarli. Znany stylista fryzur gwiazd i autor spektakularnych metamorfoz z "Top Model" wyznał, że walczy z guzem mózgu. Teraz gwiazdor TVN zdobył się na kolejne szczere wyznanie. Ma ważny apel do swoich fanów.
Łukasz Urbański przerwał milczenie w sprawie walki z guzem mózgu
Łukasz Urbański to jeden z najbardziej rozpoznawalnych stylistów fryzur w Polsce. Od lat współpracuje z celebrytami i bierze udział przy produkcji pokazów mody i sesji zdjęciowych prestiżowych marek, jednak to jego spektakularne metamorfozy uczestników kolejnych odsłon "Top Model" sprawiły, że internauci pokochali nie tylko jego artyzm, ale i charyzmę. Nic więc dziwnego, że nagłe zniknięcie fryzjera z Instarama niezwykle zaniepokoiło jego fanów. Tuż przed minionym weekendem gwiazdor TVN przerwał milczenie. Łukasz Urbański wyznał, że zmaga się z guzem mózgu.
W poruszających słowach stylista fryzur opowiedział o samotności i strachu przed ujawnieniem światu prawdy o swoim stanie zdrowia. Gdy jednak zdobył się na odwagę, jego instagramowy profil zalała fala ciepłych, pełnych wsparcia komentarzy od internautów. Teraz fryzjer z "Top Model" opublikował kolejny poruszający post, w którym podziękował wszystkim za słowa otuchy. Opowiedział też o swojej chorobie.
Jesteście dowodem na to, że nawet gdy choroba obniża poczucie własnej wartości do zera, to naprawdę nie ma powodu, by się chować. Na świecie jest ogrom dobra
Łukasz Urbański o strachu przed odrzuceniem ze względu na chorobę
W obszernym instagramowym wpisie fryzjer gwiazd wyznał, że ujawnienie informacji o jego chorobie było dla niego wyjątkowo trudne. Obawiał się bowiem braku zrozumienia i odrzucenia.
Bałem się - że zostanę oceniony, że ludzie odwrócą się ode mnie, że to będzie za dużo. Ale jednocześnie czułem, że ukrywanie tego jest równie ciężkie. Byłem w dylemacie - czy narazić się na kolejne cierpienie, czy zrzucić z siebie ten ciężar w końcu móc odetchnąć
Łukasz Urbański dziękuje fanom za wsparcie w czasie choroby
Jak się jednak okazało, pomimo jego obaw, słowa Łukasza Urbańskiego o chorobie sprawiły, że jego fani ruszyli z pełnymi wsparcia i troski komentarzami, za które fryzjer "Top Model" postanowił teraz serdecznie podziękować.
Przyszła ogromna fala dobra. Setki wiadomości, tyle ciepła i wsparcia, że trudno to opisać słowami. Naprawdę poczułem waszą energię. Od wielu tygodni spałem po 3-4 godziny, a czasami nie udawało mi się zasnąć w ogóle. Tej nocy przespałem prawie 7 godzin. Dla mnie to ogromny sukces - i wiem, że w dużej mierze to dzięki wam
Gwiazdor TVN nie tylko podziękował fanom za wsparcie, ale też zwrócił się do nich z ważnym apelem.
Dziękuję za każdą wiadomość, każde dobre słowo i każdą myśl wysłana w moim kierunku. Każda z nich miała znaczenie i dodała mi siły.(...) Na świecie jest ogrom dobra. jeśli ktoś z was zmaga się z chorobą - nie bójcie się o tym mówić. Ludzie potrafią to przyjąć z otwartością i sercem. Nikt nie musi być wykluczony - wręcz przeciwnie, można poczuć się jeszcze bardziej otoczonym troską i akceptacją
Łukaszowi Urbańskiemu życzymy dużo zdrowia.
Zobacz także: