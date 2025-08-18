Gdy zaledwie kilka dni temu, Łukasz Urbański po długiej przerwie powrócił do aktywności w mediach społecznościowych, jego fani zamarli. Znany stylista fryzur gwiazd i autor spektakularnych metamorfoz z "Top Model" wyznał, że walczy z guzem mózgu. Teraz gwiazdor TVN zdobył się na kolejne szczere wyznanie. Ma ważny apel do swoich fanów.

Reklama

Łukasz Urbański przerwał milczenie w sprawie walki z guzem mózgu

Łukasz Urbański to jeden z najbardziej rozpoznawalnych stylistów fryzur w Polsce. Od lat współpracuje z celebrytami i bierze udział przy produkcji pokazów mody i sesji zdjęciowych prestiżowych marek, jednak to jego spektakularne metamorfozy uczestników kolejnych odsłon "Top Model" sprawiły, że internauci pokochali nie tylko jego artyzm, ale i charyzmę. Nic więc dziwnego, że nagłe zniknięcie fryzjera z Instarama niezwykle zaniepokoiło jego fanów. Tuż przed minionym weekendem gwiazdor TVN przerwał milczenie. Łukasz Urbański wyznał, że zmaga się z guzem mózgu.

W poruszających słowach stylista fryzur opowiedział o samotności i strachu przed ujawnieniem światu prawdy o swoim stanie zdrowia. Gdy jednak zdobył się na odwagę, jego instagramowy profil zalała fala ciepłych, pełnych wsparcia komentarzy od internautów. Teraz fryzjer z "Top Model" opublikował kolejny poruszający post, w którym podziękował wszystkim za słowa otuchy. Opowiedział też o swojej chorobie.

Jesteście dowodem na to, że nawet gdy choroba obniża poczucie własnej wartości do zera, to naprawdę nie ma powodu, by się chować. Na świecie jest ogrom dobra - napisał na Instagramie Łukasz Urański, zwracając się bezpośrednio do fanów.

Łukasz Urbański o strachu przed odrzuceniem ze względu na chorobę

W obszernym instagramowym wpisie fryzjer gwiazd wyznał, że ujawnienie informacji o jego chorobie było dla niego wyjątkowo trudne. Obawiał się bowiem braku zrozumienia i odrzucenia.

Bałem się - że zostanę oceniony, że ludzie odwrócą się ode mnie, że to będzie za dużo. Ale jednocześnie czułem, że ukrywanie tego jest równie ciężkie. Byłem w dylemacie - czy narazić się na kolejne cierpienie, czy zrzucić z siebie ten ciężar w końcu móc odetchnąć - wyznał na Instagramie Łukasz Urbański.

Łukasz Urbański dziękuje fanom za wsparcie w czasie choroby

Jak się jednak okazało, pomimo jego obaw, słowa Łukasza Urbańskiego o chorobie sprawiły, że jego fani ruszyli z pełnymi wsparcia i troski komentarzami, za które fryzjer "Top Model" postanowił teraz serdecznie podziękować.

Przyszła ogromna fala dobra. Setki wiadomości, tyle ciepła i wsparcia, że trudno to opisać słowami. Naprawdę poczułem waszą energię. Od wielu tygodni spałem po 3-4 godziny, a czasami nie udawało mi się zasnąć w ogóle. Tej nocy przespałem prawie 7 godzin. Dla mnie to ogromny sukces - i wiem, że w dużej mierze to dzięki wam - przyznał Łukasz Urbański na Instagramie.

Gwiazdor TVN nie tylko podziękował fanom za wsparcie, ale też zwrócił się do nich z ważnym apelem.

Dziękuję za każdą wiadomość, każde dobre słowo i każdą myśl wysłana w moim kierunku. Każda z nich miała znaczenie i dodała mi siły.(...) Na świecie jest ogrom dobra. jeśli ktoś z was zmaga się z chorobą - nie bójcie się o tym mówić. Ludzie potrafią to przyjąć z otwartością i sercem. Nikt nie musi być wykluczony - wręcz przeciwnie, można poczuć się jeszcze bardziej otoczonym troską i akceptacją - dodał.

Łukaszowi Urbańskiemu życzymy dużo zdrowia.

Zobacz także: